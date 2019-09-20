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Новости

13:50

СМИ: На шедшего "изгонять Путина" шамана завели дело об экстремизме

фото ЗакС политика СМИ: На шедшего "изгонять Путина" шамана завели дело об экстремизме

В отношении шамана Александра Габышева возбуждено дело об экстремизме, его отпустили домой из психдиспансера, передает «МБХ медиа» со ссылкой на неназванного друга шамана.

По словам друга, он не знает, по какой конкретно «экстремистской» статье возбуждено дело. «На время следствия он будет находиться в диспансере. Отпустили на один день, потому что отпросился, чтобы позвонить нам, успокоить нас», - сказал собеседник издания.

Ранее минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в местную психбольницу. В учреждении опровергли эту информацию, заявив, что шаман к ним не поступал.

Габышева задержали накануне на границе Бурятии и Иркутской области. Он шел пешком из Якутии в Москву, намереваясь «изгнать» президента Владимира Путина. За полгода он преодолел расстояние в 2 тысячи километров.

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18:16   melineurnyshev   melineurnysheva1992766z6le@mail.ru
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe --=--> https://nuts.cx/otay

17:35    
А в чем экстремизм? Шаманизм у нас не запрещен.

13:59    
Забавно будет, если он придёт в Москву как раз к тому времени, когда Путин будет забирать вещи из кабинета в Кремле.

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