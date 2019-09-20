Бубнова продолжит руководить МО «Измайловское»

На первом заседании шестого созыва муниципального совета МО «Измайловское», депутаты переизбрали своей главой единоросса Ольга Бубнову, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

По итогам выборов, помимо нее в совет вошли еще семь представителей «Единой России»: Дмитрия Бубнова, Дениса Васильева, Андрея Гуськова, Нину Корсакову, Дмитрию Пушкова, Дарью Рыбкину и Ларису Юркову.

Оппозицию им составят два депутата от партии «Яблоко»: Игорь Кузнецов и Петр Левин. Оба они были зарегистрированы кандидатами в мундепы по решению Горизбиркома только 13 августа.