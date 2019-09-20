В МО «Коломяги» остались прежними глава и половина совета

Восемь из шестнадцати вновь избранных муниципальных депутатов МО «Коломяги» заседали в предыдущем созыве. Также, по информации сайта муниципалитета, еще на пять лет главой МО переизбран единоросс Сергей Борисенко.

Отметим, что мундепом стал Владимир Крылов, ранее руководившей местной администрацией МО «Коломяги».

Всего партия власти получила 12 мандатов. Три депутата избрались по спискам КПРФ. Среди них – первый секретарь отделения компартии в Приморском районе Вячеслав Бороденчик. Еще одно место в муниципальном совете досталось представителю «Справедливой России» Николаю Зелепухину.