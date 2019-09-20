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Муниципал

16:44

Кандидата в мундепы Старикова задержали у ТИК № 27

фото ЗакС политика Кандидата в мундепы Старикова задержали у ТИК № 27

Кандидата в депутаты МО «Новоизмайловское» Андрея Старикова задержали у администрации Московского района, сообщили представители штаба Навального.

По их словам, полицию вызвала председатель ТИК № 27 Лариса Ющенко. Она заявила, что Стариков якобы чем-то угрожал.

ЗАКС.Ру не удалось связаться со Стариковым. Пока его везут в 29-й отдел полиции в наручниках.

Ранее Стариков сообщил о нападении на него у ИКМО «Новоизмайловское», передает «Медиазона». По словам соратника Старикова, члена Либертарианской партии Дениса Луговского, его с ним грубо обошелся председатель ИКМО Евгений Савик, а затем якобы преследовал его брат. Луговский утверждал, что в Старикова бросали камни, но кандидат в депутаты применил перцовый баллончик.

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18:13   melineurnyshev   melineurnysheva1992766z6le@mail.ru
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://nuts.cx/otay

18:13   melineurnyshev   melineurnysheva1992766z6le@mail.ru
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- [цензура]

17:35    
Мощные там битвы.

17:12    
Лариса Ющенко - идиотка.

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