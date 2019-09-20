МО «Комендантский аэродром» возглавила экс-руководитель местной администрации

Депутаты «Комендантского аэродрома» вечером 19 сентября избрали главой муниципального образования Марину Брызгалову («Единая Россия»), ранее руководившую местной администрацией, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

Ее заместителями будут представитель «Единой России» Евгений Величко и самовыдвиженец Александр Тарасенко. Отметим, что в мундепы избралась и бывшая глава МО, единоросс Маргарита Рябыкина.

«Единая Россия» получила в совете 18 из 20 мест. Еще два мандата достались самовыдвиженцам Александру Тарасенко и Александру Алексееву.

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