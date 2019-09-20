Радзиховский порассуждал о безопасности Путина и его возможных двойниках

Публицист и психолог Леонид Радзиховский сделал предметом своей новой статьи популярную в некоторых кругах тему потенциальных двойников президента Владимира Путина, которые могут экономить его силы, участвуя в ряде второстепенных мероприятий. Рассуждает он об этом, помимо издевки и недоверия, рационально, и доказывает, что ничего подобного быть в России не может. Помимо того, что необходимо копировать возраст, внешность, тембр голоса, походку, важны еще кое-какие аспекты, пишет автор на портале "Обозреватель".

"Вечно он что-то говорит. А двойник должен быть человеком, который молчит, который ничего не делает, который просто стоит и глупо улыбается. Нахмурить брови он не имеет права, потому что тут же по всем СМИ начнут разгонять тему, что Путин с кем-то поссорился, что он в плохом настроении, что в стране дела идут ужасно и так далее", - предполагает Радзиховский.

По его мнению, физическая безопасность главе государства гарантирована "на 100 тысяч процентов", но то, что на это тратятся огромные средства из бюджета - "абсолютнейшее безобразие". В сложившихся обстоятельствах даже сама мысль о возможности покушения на президента, само гипотетическое допущение этого странного поступка может быть уделом только психически ненормального человека.

"Путину, как любому человеку, угрожает одна-единственная опасность: заболеть и умереть. Это единственная опасность, которая угрожает всем людям на земле. И ФСО способов от этой опасности не изобрела", - подытоживает публицист.