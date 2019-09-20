Экс-глава поселка Понтонный второй созыв подряд сдает мандат сразу после выборов

Избравшийся депутатом МО «Поселок Понтонный» по спискам «Единой России» Олег Харитонов к 20 сентября уже отказался от мандата мундепа, говорится на сайте Горизбиркома.

В октябре 2014 года, вскоре после предыдущих муниципальных выборов местный совет также освободил Харитонова от исполнения обязанности депутата по собственному желанию. В решении совета говорится, что уйти из совета он решил «в связи с переходом на муниципальную службу». В карточке Харитонова в ГАС «Выборы» указано, что он работает помощником главы муниципалитета Ивана Дюбина.

Отметим, что в созыве 2009-2014 годов Харитонов сам был главой Понтонного.

Всего в новый созыв муниципального совета поселка попало четыре представителя «Единой России», один «яблочник» и пять самовыдвиженцев.