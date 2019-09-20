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18:18

СК проверит обстоятельства пожаров в исторических зданиях Ленобласти

фото ЗакС политика СК проверит обстоятельства пожаров в исторических зданиях Ленобласти

На тревожное обращение музейных работников Ленинградской области откликнулся руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В письме его авторы пожаловались на то, что здания, представляющие собой историческую ценность, регулярно по неизвестным причинам воспламеняются и вследствие этого терпят разрушения.

"Бастрыкин поручил незамедлительно организовать доследственную проверку по поступившей информации, ход которой будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря силового ведомства Светланы Петренко.

Последним по времени инцидентом из этой печальной серии стал пожар в Новой Ладоге, где 17 сентября полностью сгорело одно из старейших строений города - деревянное здание церковно-приходской школы XIX века.

В силовом ведомстве подчеркивают, что объекты культурного наследия требуют особо пристального внимания со стороны государственных учреждений.

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