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18:47

Милонов рассказал, что нужно в первую очередь сделать новоизбранному губернатору

фото ЗакС политика Милонов рассказал, что нужно в первую очередь сделать новоизбранному губернатору

Депутат Государственной думы Виталий Милонов попытался войти в положение новоизбранного губернатора своего родного города Александра Беглова. Не подавая это в качестве рекомендации, он в общих словах пояснил свое видение того, что следовало бы сделать человеку, только что победившему на выборах такого уровня. 

"Освятить кабинет. Конечно. Приезжаешь в новое помещение - надо же там молебен отслужить, нормально", - высказался он с улыбкой в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге", где он является соведущим одной из общественно-политических программ. 

На последовавшее за этой оригинальной репликой предложение соведущей он ответил положительно.

"Ну, кошка тоже не помешает, кошку тоже можно взять на молебен, в конце концов, или после. Кошка в Смольном - это хорошая идея", - считает депутат.

По итогам выборов, прошедших 8 сентября, Беглов набрал 64,43 процентов голосов посетивших их избирателей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:01    
Нужно изнать Совершаеву.

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