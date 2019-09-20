"Яблочник" Тихоненко возглавил оппозиционный Владимирский округ

Муниципальный совет шестого созыва МО "Владимирский округ" вечером 20 сентября провел свое первое заседание.

Главой муниципалитета избрали Дениса Тихоненко, депутата от партии "Яблоко", которой в совете принадлежит большинство мест. За его кандидатуру проголосовали 11 из 19 присутствовавших мундепов.

Также на место главы претендовали другой представитель "Яблока" Александр Корецкий и Константин Зинкевич из "Справедливой России".

- Сегодняшнее заседание показало, что мы друг другу не враги и оппозиция не такая страшная история, - заявил вновь избранный глава, глядя на депутатов-самовыдвиженок Нину Соболеву и Елену Сегаль, в прошлом созыве представлявших "Единую Россию".

Соболева и Сегаль задали Тихоненко несколько вопросов и упрекнули в незнании законов, когда тот представлялся коллегам перед началом процедуры голосования.

Депутат от "Справедливой России" Антон Иванов в самом начале заседания предлагал перенести процедуру голосования на следующую неделю, чтобы участники заседания могли обдумать предложенные кандидатуры. Большинство депутатов эту идею не поддержали.

На заседании совета присутствовал депутат Заксобрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

Сергей Еремеев

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