Лимонов видит демократию аморальной формой государственного устройства

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов задался в своем блоге вопросом о том, что более приемлемо - безраздельная власть национального лидера, тирана-харизматика, или же торжество народовластия, и пришел к выводу, похожему на взгляды типичных "правых".

"Российские чиновники удручающие. И трусливые, и неумные. И, надо же, они диктуют России путь. Диктатура большинства ещё более неприятна чем диктатура одного человека. Большинство - вульгарно, пошло, его желания приземлённые. Править, быть у руля должны бы всё-таки лучшие", - считает знаменитый литератор.

Логическая конструкция Лимонова привела его к тому, что демократическое устройство государства аморально по своей сути.