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11:15

С вышедшим на волю футболистом Мамаевым расторг контракт его клуб

фото ЗакС политика С вышедшим на волю футболистом Мамаевым расторг контракт его клуб

31-летний футболист Павел Мамаев, освободившийся после уголовного срока за хулиганство, столкнулся с тем, что команда, за которую он играл - ФК "Краснодар" - отказалась иметь с ним дело в дальнейшем и расторгла контракт.

"В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу", - говорится в официальном заявлении.

Мамаев вместе с коллегой и другом Александром Кокориным получили по полтора года колонии за пьяные драки в центре Москвы, инициированные ими осенью 2018 года.

Накануне, 20 сентября, главный тренер "Зенита" Сергей Семак, написал в Instagram о том, что "товарищ" Мамаева по дебоширству, Александр Кокорин, не сможет быть заявлен для игры на текущий сезон, но вскоре удалил пост, пояснив, что информация требует уточнения.

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