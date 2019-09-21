Протестная акция на Смоленском кладбище обернулась для ее участников обысками

Перфоманс с развешиванием портретов государственных деятелей и наиболее лоялистски настроенных медийных фигур на Смоленском лютеранском кладбище стал причиной для обысков у участников протестного движения "Агит Россия", ведущих одноименный Telegram-канал.

Известно, что обыск прошел у активистов Андрея Жексимбаева и Павла Иванкина - в рамках некоего уголовного дела. Статья, по которой оно возбуждено, фигурантам пока неизвестна.

К крестам над могилами вечером 19 сентября активисты прикрепили траурные портреты президента, главы правительства, петербургского губернатора и ведущих федеральных телеканалов. Акция носила название "Чего на самом деле хочет народ".