Единороссы в оппозиции: совет “Владимирского округа” провел первое заседание

В муниципальном совете МО “Владимирский округ” (Центральный район Петербурга) большинство мест получила партия “Яблоко”. В пятницу, 20 сентября, там состоялась первое заседание созыва. Новые члены совета рассуждали о популяризации в округе программы раздельного сбора мусора и реакции совета на затянувшийся конфликт между жителями и владельцами баров на улице Рубинштейна. Оказавшиеся в меньшинстве единороссы упрекали коллег в незнании законов и полномочий.

Неформальные единороссы

- Желаю всем добра, взаимопонимания. Чтобы мы любые вопросы могли решать качественно, для улучшения жителей нашего округа и для города, - с этими словами старейший депутат МО “Владимирский округ” Нина Соболева открыла работу нового, шестого созыва местного совета.

Помимо нее с приветственным словом выступил лидер фракции “Яблоко” в Законодательном собрании Борис Вишневский. Он остался почти до самого конца заседания и часто просил слово - объяснял молодым коллегам тонкости регламента. Соболева и три других мундепа, оставшихся в совете с прошлого созыва, не возражали. Вышло так, что теперь они стали оппозицией, хотя сами депутаты не хотят, чтобы их ассоциировали с этим словом.

В прошлом созыве (2014-2019 гг) у “Единой России” в совете Владимирского округа было 17 из 20 мандатов. Костяк их команды, в том числе депутаты Нина Соболева, Ярослав Богданов, Елена Либерг и Елена Сегаль, избирались от партии власти еще в прошлый состав совета, в 2009 году.

Единороссы выдвинули их по своим спискам и на выборы 2019 года, однако бОльшая часть команды решила идти самовыдвиженцами. Официально “Единую Россию” в бюллетенях представляли только четыре человека и все они проиграли. Переизбраться удалось пятерым “скрытым” представителям единороссов: Соболевой, Богданова, Либерг, Сегаль и Зинаиде Росляковой. При этом 12 мест получила партия “Яблоко”, в своей предвыборной программе обещавшая обратить внимание на вопросы экологии и благоустройства. Еще три мандата ушли “Справедливой России”. Соболева и Сегаль заверили корреспондента ЗАКС.Ру, что не объединялись и не планируют объединяться ни в какие фракции, чтобы не политизировать работу муниципалитета.

“Вы закон наш читали?”

Тем не менее, напряжение между “старой гвардией” и молодыми демократами чувствовалось с первых минут работы совета. Самовыдвиженцы-единороссы устало закатывали глаза и качали головами, когда председательствовавший на первом заседании “яблочник” Денис Тихоненко забывался и не просил поднять руки воздержавшихся по тому или иному вопросу или в проект повестки хотели дважды вписать один и тот же пункт.

Накопившееся раздражение выплеснулось наружу, когда представлялись претенденты на должность главы муниципалитета. На этот пост выдвинулись Тихоненко, работающий гендиректором компании “АТМ Фудлогистик”, юрист Александр Корецкий, такжи избравшийся от “Яблока” и представляющий “Справедливую Россию” председатель ТСЖ “Пять углов” Константин Зинкевич. Программа победившего в итоге Тихоненко опытным самовыдвиженцам не понравилось больше всего. Он заявил, что поскольку в самом Владимирском округе зеленых зон не хватает, необходимо взаимодействовать с соседним муниципалитетом “Лиговка-Ямская”, на территории которого находятся сад Сан-Галли и заброшенная стройплощадка, которую можно перевести в зону зеленых насаждений. Также Тихоненко назвал неудовлетворительным качество услуг Жилкомсервиса и предложил содействовать развитию программы раздельного сбора мусора.

- Денис Викторович, а вы закон наш о местном самоуправлении читали? - поинтересовалась депутат Сегаль. - Какое отношение Сангальский сад имеет к Владимирскому округу? Какие полномочия дают влиять на Жилкомсервис? И по раздельному сбору мусора. Каким образом вы хотите это реализовывать?

- Это не предмет нашего ведения, - добавила ее коллега Соболева.

Тихоненко повторил, что поскольку в муниципалитете крупных зеленых зон нет, жители округа будут только рады, если расширится сад в соседнем муниципальном образовании. Сегаль и Соболева пытались добиться от него, означает ли это, что МО “Владимирский округ” должен вложить средства своего бюджета в развитие соседних территорий. Еще не избранный глава муниципалитета отвечал на претензии путанно. Говорил, что уже есть договоренность с соседями из “Лиговки-Ямской” и что по вопросу развития зеленой зоны необходимо взаимодействовать с депутатами ЗакСа.

В итоге решили не вдаваться в дискуссию и перешли к ответам на другие вопросы. Тихоненко уточнил, что через разъяснительную работу с населением и приглашение управляющих компаний муниципалитет должен разрушать монополию Жилкомсервиса, работой которого недовольны многие жители.

-[Необходимо] способствовать тому, чтобы были тендеры по обслуживанию домов. Это, как я вижу, повлечет за собой более качественные услуги для жителей округа, - добавил “яблочник”.

Также Тихоненко заявил, что муниципалитету необходимо плотнее взаимодействовать с волонтерами инициативами “Раздельный сбор”, ежемесячно проводящими свои акции на улице Марата:

- Я хотел бы поддержать эту инициативу и реализовывать ее в большем масштабе.

- В рамках каких полномочий? - прервала его депутат Сегаль. - Где в законе написано, что такие полномочия есть?

Тихоненко объяснил, что муниципалы могут заниматься оповещением жителей, налаживать контакты с мусороперерабатывающими предприятиям и тем самым помогать волонтерам. По лицам оппоненток было видно, что ответами они не удовлетворены, но других вопросов не последовало.

“Нам указали наше место”

С остальными претендентами на должность главы МО, Корецким и Зинкевичем, старожилы совета спорили меньше и в основном из-за желания муниципалов принять участие в разрешении конфликта на улице Рубинштейна. За последние годы из-за большого количества баров она стала одним из главных мест для тусовок в центре Петербурга. Недовольство местных жителей заставляло их даже выходить на протестные акции.

Группа переизбравшихся депутатов пятого созыва уверена, что у муниципалов просто нет полномочий для участия в этом противостоянии. Новоизбранные мундепы полагают, что их предшественники даже не пытались что-то сделать с этой проблемой. Депутат Корецкий заявил, что муниципальный совет мог бы для начала помочь жителям округа самоорганизоваться.

- Самое простое - мы можем предоставить помещение. Вот это помещение в актовом зале, насколько я помню, использовалось в основном для заседаний депутатов, которые в моем понимании всегда были закрытыми. Хотя и декларировалась их открытость. Есть простые и незатратные вещи, когда муниципалитет мог бы оказать людям помощь для решения их проблем, - уверен Корецкий.

Он также предложил сделать процесс принятия бюджета максимально открытым и заявил, что необходимо реформировать муниципальные СМИ:

- Газете и сайту нужно придать свежее дыхание и современный вид. Газета “Владимирский округ” должна стать дефицитом. Людям должно быть интересно ее читать.

Эсер Зинкевич поддержал тему открытости, добавив, что депутатам нужно обязательно иметь страницы в социальных сетях, чтобы постоянно вести диалог с населением.

- Нужна обратная связь, чтобы каждый житель ощущал себя включенным в процессы, - отметил он.

Во взглядах депутатов прошлого созыва читался скепсис. Казалось, что построенный за последнее десятилетие порядок вещей в муниципалитете меняется на глазах. Покидая заседание, они не скрывали эмоций.

- Ужасающе, - поделилась впечатлениями с ЗАКС.Ру депутат Сегаль. - Когда человек баллотируется на пост главы, он, наверное, должен изучить закон. Я ему предлагала это сделать еще полгода назад.

- Мы в шоке. Это ужас какой-то, - добавила ее коллега Соболева.

Обе представительницы прошлого созыва опасаются, что пришедшая в совет молодежь откажется от накопленного в муниципалитете опыта работы и не будет с ними сотрудничать.

- Нам уже указали наше место, сказали что без нас обойдутся. Молодые люди, которые знают, наверное, всё... Обойдутся без нас, - бросила с сожалением Сегаль, покидая здание администрации.

Новоизбранный глава Владимирского округа Тихоненко уверен, что сотрудничество в совете будет налажено со всеми депутатами:

- Неудивительно, что они недовольны. Они находились у власти много лет, а теперь выстроенный ими мир рушится. Тем более, пришла молодежь. Им кажется это вообще неприемлемо, что молодежь входит в управление. Но я думаю, мы наладим мосты, если, конечно, не будет принципиального нежелания с нами сотрудничать по каким-то политическим моментам.

В ближайшее время, по словам Тихоненко, депутатам предстоит погрузиться в работу муниципалитета, провести анализ проекта бюджета на 2020 год, предварительно одобренного прошлым созывом. После этого совет возьмется за вопросы, озвученные на первом заседании, пообещал глава.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.