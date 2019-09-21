Журналист Пархоменко отозвался о приписываемом освобожденному актеру Устинову "сталинизме"

Публицист, политический обозреватель Сергей Пархоменко счел неправильным упреки в адрес актера Павла Устинова, которого сначала посадили за якобы вывихнутое плечо омоновца, а потом, под волной общественного давления, выпустили. Журналист прокомментировал высказывания о том, что Устинов придерживается сталинистских взглядов на общество и политику, и посоветовал спикерам рассуждать иначе.

"Я уверенно могу сказать, что сталинист не он, а судья Криворучко. Потому что сталинист заключается не в том, чтобы говорить: «Мне очень нравится Иосиф Виссарионович Сталин, я очень его одобряю и очень его люблю». Сталинизм заключается в том, чтобы сажать людей на реальные тюремные сроки, отправлять их в тюрьму, в лагерь за то, чего они в действительности не совершали, зная, что они этого не совершали — это сталинизм, и заключается он ровно в этом", - развил он свою мысль в эфире "Эха Москвы".

Павла Устинова грубо задержали, повалив на землю, возле станции московской станции метрополитена пятеро людей в шлемах с закрытыми лицами и стали избивать. В ходе этой процедуры они сумели столкнуться друг с другом, из-за чего один из избивавших Устинова посетовал на вывих плеча. Его версия инцидента была принята в суде, и актеру назначили 3,5 лет колонии. Когда общественность возмутилась и о несправедливости приговора стали говорить даже с экранов федеральных телеканалов, дело в срочном порядке пересмотрели. Сейчас он на свободе - под подпиской о невыезде.