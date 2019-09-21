Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:39

Журналист Пархоменко отозвался о приписываемом освобожденному актеру Устинову "сталинизме"

фото ЗакС политика Журналист Пархоменко отозвался о приписываемом освобожденному актеру Устинову "сталинизме"

Публицист, политический обозреватель Сергей Пархоменко счел неправильным упреки в адрес актера Павла Устинова, которого сначала посадили за якобы вывихнутое плечо омоновца, а потом, под волной общественного давления, выпустили. Журналист прокомментировал высказывания о том, что Устинов придерживается сталинистских взглядов на общество и политику, и посоветовал спикерам рассуждать иначе.

"Я уверенно могу сказать, что сталинист не он, а судья Криворучко. Потому что сталинист заключается не в том, чтобы говорить: «Мне очень нравится Иосиф Виссарионович Сталин, я очень его одобряю и очень его люблю». Сталинизм заключается в том, чтобы сажать людей на реальные тюремные сроки, отправлять их в тюрьму, в лагерь за то, чего они в действительности не совершали, зная, что они этого не совершали — это сталинизм, и заключается он ровно в этом", - развил он свою мысль в эфире "Эха Москвы".

Павла Устинова грубо задержали, повалив на землю, возле станции московской станции метрополитена пятеро людей в шлемах с закрытыми лицами  и стали избивать. В ходе этой процедуры они сумели столкнуться друг с другом, из-за чего один из избивавших Устинова посетовал на вывих плеча. Его версия инцидента была принята в суде, и актеру назначили 3,5 лет колонии. Когда общественность возмутилась и о несправедливости приговора стали говорить даже с экранов федеральных телеканалов, дело в срочном порядке пересмотрели. Сейчас он на свободе - под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:07 Политолог Орешкин: Навальный - демиург второго уровня

15:18 Уроженца Таджикистана задержали за нападение на полицейского

14:39 Журналист Пархоменко отозвался о приписываемом освобожденному актеру Устинову "сталинизме"

14:15 Единороссы в оппозиции: совет “Владимирского округа” провел первое заседание   1

13:46 Протестная акция на Смоленском кладбище обернулась для ее участников обысками   1

13:03 У Ивановского карьера появился сад

12:08 Желавший изгнать Путина из Кремля якутский шаман получил подписку о невыезде   1

11:15 С вышедшим на волю футболистом Мамаевым расторг контракт его клуб

10:28 Лимонов видит демократию аморальной формой государственного устройства   1

20 сентября, 21:21 Муниципал: "Яблочник" Тихоненко возглавил оппозиционный Владимирский округ   9

20 сентября, 20:54 Преследуемой за оправдание терроризма псковской журналистке "досталась" подписка о невыезде

20 сентября, 20:13 СМИ: Школьникам раздают буклеты, посвященные опасности участия в митингах   6

20 сентября, 19:57 Яшин огорчен поведением в Мосгордуме поддержанного им в рамках "умного голосования" депутата   1

20 сентября, 19:30 Невзоров отметил неготовность россиян с самых низов обслуживать властную вертикаль   2

20 сентября, 18:57 Устинова увезли из СИЗО домой через черный ход   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru