Уроженца Таджикистана задержали за нападение на полицейского

В центре Петербурга, на 2-й Советской улице, задержали гражданина Таджикистана за то, что, сидя за рулем автомобиля, он наехал на сотрудника полиции, сообщает ТАСС.

В отношении 31-летнего мужчины возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти, что подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт начался с того, что полицейский попросил у водителя предъявить удостоверение личности, а закончился тем, что, оскорбившись, водитель обматерил человека в форме и проехался по его ногам.