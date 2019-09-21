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16:07

Политолог Орешкин: Навальный - демиург второго уровня

фото ЗакС политика Политолог Орешкин: Навальный - демиург второго уровня

Независимый политолог Дмитрий Орешкин, отслеживая новейшие события в России, признал, что роль политика Алексея Навального неуклонно растет и что власть вынужденно с этим считается. Преследовать его лично она не решается, в то время как его сторонников арестовывают все чаще. В этом поведении государства содержится некий, с его точки зрения, шантаж: "ну, смотри, раз ты такой упертый, тебя мы трогать не будем, но всех твоих пересажаем, и что они после этого про тебя подумают".

Влиятельной фигура Навального становится, с точки зрения эксперта, и для представителей "системной" партийной оппозиции.

"Он становится влиятельной политической персоной, это демиург второго уровня. "Голосуем не за этого, голосуем за того". <...> К нему в виртуальную приемную так вежливо скребутся в дверь политики и говорят - слушай, включи меня в список тайного голосования. Люди понимают, что это добавляет тысячи и десятки тысяч голосов к их электоральной поддержке", - рассудил Орешкин в эфире канала RTVi.

При этом политолог абсолютно уверен в том, что никогда и ни в каком легальном качестве Навального как политическую единицу не зарегистрируют.

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