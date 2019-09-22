Протоиерей Смирнов дал детям совет, как отучить сверстников от мата: Дать по морде - и всё

Известный своими радикальными предложениями руководитель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов дал наставления воспитанникам детдома "Павлин" о том, как отучить сверстников от мата.

"Это очень просто […] Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно", - приводит "совет" священнослужителя "Интерфакс".

В качестве примера Смирнов привел случай, как один из его подопечных позволил себе в присутствии религиозного деятеля употребить скверное слово: "Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается". Священник полагает, что это эффективный способ, однако лучше всё же обойтись без него.

Ранее представители РПЦ предлагали ввести административное наказание за мат в публичных местах.