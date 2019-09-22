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Новости

14:40

В Чечне поймали "колдунов-шайтанов" и заставили их извиняться по ТВ

фото ЗакС политика В Чечне поймали "колдунов-шайтанов" и заставили их извиняться по ТВ

В городе Урус-Мартан, расположенном неподалеку от столицы Чечни, местные правоохранители изловили граждан, подозреваемых в колдовстве. Традиционно, их заставили извиняться за содеянное в эфире ЧГТРК "Грозный" и уведомить смотрящих о своих преступных занятиях.

Как рассказал главврач центра исламской медицины в Грозном, богослов Адам Эльжуркаев, одна из задержанных - Зина Чакаева - "прибегала к самым изощренным методам сихра [колдовства]", другой пойманный колдун, Тагир Мутаев, имел "долгосрочный контракт с джиннами", а Маи Зильбухарова рекомендовала своей клиентке для избавления от сглаза принимать ванны из отвара зарезанных куриц, пишет "Кавказ.Реалии".

Эльжуркаев уверен, что все задержанные "продали свое тело и свою душу дьяволу", с которым у них якобы заключен некий договор.

"Те, кого к нам приводят, обычно занимаются чем-то одним. Кто-то гаданием, кто-то еще чем-то. А ты и гадаешь, и куклы используешь, и свечи, и замки. Тебя Всевышний рассекретил, потому что ты шайтан", - отругал он Чакаеву.

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15:52    
Средневековое мракобесие с обеих сторон.
Однако нам тоже хорошо бы прижать колдунов и ясновидящих к ногтю.

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