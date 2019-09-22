В Чечне поймали "колдунов-шайтанов" и заставили их извиняться по ТВ

В городе Урус-Мартан, расположенном неподалеку от столицы Чечни, местные правоохранители изловили граждан, подозреваемых в колдовстве. Традиционно, их заставили извиняться за содеянное в эфире ЧГТРК "Грозный" и уведомить смотрящих о своих преступных занятиях.

Как рассказал главврач центра исламской медицины в Грозном, богослов Адам Эльжуркаев, одна из задержанных - Зина Чакаева - "прибегала к самым изощренным методам сихра [колдовства]", другой пойманный колдун, Тагир Мутаев, имел "долгосрочный контракт с джиннами", а Маи Зильбухарова рекомендовала своей клиентке для избавления от сглаза принимать ванны из отвара зарезанных куриц, пишет "Кавказ.Реалии".

Эльжуркаев уверен, что все задержанные "продали свое тело и свою душу дьяволу", с которым у них якобы заключен некий договор.

"Те, кого к нам приводят, обычно занимаются чем-то одним. Кто-то гаданием, кто-то еще чем-то. А ты и гадаешь, и куклы используешь, и свечи, и замки. Тебя Всевышний рассекретил, потому что ты шайтан", - отругал он Чакаеву.