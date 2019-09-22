В Архангельске на митинге против свалки в Шиесе задержали трех экоактивисток

На прошедшем в Архангельске митинге против возведения мусорного полигона близ станции "Шиес" правоохранители задержали четырех местных активисток, уведомляет "МБХ Медиа". Всего в мероприятии, по независимым подсчетам, приняли участие около двух тысяч человек.

В числе задержанных оказались директор приюта "Мата-Мата" Елена Фокина, экоактивистка Елизавета Хатанзейская и волонтер Юлия Чапулина, которая стояла около рамок металлодетекторов и подсчитывала количество пришедших на акцию людей.

По данным "МБХ Медиа", на девушек составили протоколы по ст. 20.2 ("Нарушение порядка проведения и участия в митинге") за участие в протестном шествии и митинге в Архангельске 7 апреля.

Помимо Поморья, сегодня, 22 сентября, против строительства свалки в Шиесе солидарно помитинговали и в других регионах РФ. В Петербурге акцию посетили около ста человек.