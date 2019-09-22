Трамп призвал ЕС не жалеть денег для Украины

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Европарламент должен выделять больше средств для поддержки Украины, информирует РИА "Новости".

Он уверен, что Германия, Франция и другие обеспеченные страны ЕС не должны жалеть денег для "своего соседа".

"Сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США", - отметил Трамп.

В проект бюджета США на 2020 финансовый год было внесено предложение о выделении около 400 млн долларов на решение вопросов украинской госбезопасности.

Добавим также, недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США должны помочь урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.