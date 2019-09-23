В Ленобласти пожарные тушат пламя на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" Спасатели тушат факельное горение на площади в почти 100 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф", расположенном в Киришском районе Ленобласти, информирует 47news. Сигнал о пожаре поступил на пульт областного ГУ МЧС в 7:15. Огонь распространился на нежилое помещение. "Угрозы близлежащим зданиям нет, жертв нет. На место прибыло руководство ГУ МЧС по Ленобласти", - поделились в главке. В тушении принимают участие более 20 единиц техники и свыше 70 огнеборцев. На место прибыло руководство завода. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен