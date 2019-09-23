"Вы нас, наверное, ждете?": К координатору штаба Навального в Омске пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обыском домой к координатору штаба Алексея Навального в Омске Ольге Картавцевой, уведомляет "Сибирь. МБХ медиа". 12 сентября - в день, когда силовики обрушились на региональные штабы политика, девушки не было в родном городе.

"Пришли ко мне в начале восьмого утра, постучали в дверь и сказали что-то вроде: „Ольга Александровна, вы нас, наверное, ждете?“ Во время обыска в квартире находились следователь, два или три опера и понятые. Вели они себя довольно вежливо", - уточнила детали мероприятий Картавцева.

В ходе обыска у активистки был изъят телефон, а сама она после доставлена на допрос в местный Следком.

"На допросе я „взяла“ 51 статью Конституции, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Сейчас я уже вернулась домой", - поделилась Картавцева.

"Навальнистка" уверена, что обыски - реакция силовиков на успех стратегии "Умного голосования".

"Реакция очень болезненная, принесшая ощутимые финансовые потери, прежде всего, связанные с тотальным изъятием техники из штабов. Но власть ничего не добилась этой акцией устрашения. Мы продолжаем работать с удвоенной силой", - констатировала Картавцева.

Обыски практически во всех штабах Навального в России прошли 12 сентября по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. В Петербурге, кроме штаба, силовики посетили квартиры Александра Шуршева, Ольги Гусевой и Даниила Кена. Все они были вызваны на допрос в Следственный комитет. В этот же день счета активистов заблокировали на 75 млн рублей.