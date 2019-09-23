Пиотровский поведал, почему Эрмитаж более не обменивается экспонатами с США

Руководитель музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский, беседуя с журналистом РИА "Новости", рассказал, отчего вверенное ему учреждение культуры более не обменивается экспонатами с галереями США.

По словам историка, американцы не дают стопроцентных гарантий, что картины или иные музейные ценности вернутся обратно в Россию. Пиотровский сетует, что такого не было даже во времена "холодной войны", однако сейчас, ситуация сложилась "совершенно невозможная".

"Нам говорят: «У нас есть хорошие законы, которые защищают». Законы, в общем, неплохие, но в нынешней ситуации существует возможность целого ряда исков к государственной собственности России, а мы знаем, как государственная собственность России защищена в Соединенных Штатах. В случае исков могут возникнуть аресты, и нам нужны гарантии", - убежден Пиотровский.

Верить законотворческой базе Штатов, уверен профессор, ненадёжно.

"Мы всё-таки привыкли к другой ситуации: мы больше верим честному слову, чем законам, которые в принципе при желании можно обойти или которые трудно осуществить", - отметил Пиотровский.

На данный момент, подытожил историк, официальный диалог все же ведется - например, недавно в Вашингтоне прошла встреча юристов, специализирующихся на данной сфере.