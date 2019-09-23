Роскомнадзор готов создать на своем сайте списко изданий, распространяющих фейк-ньюс

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор готов создать реестр сайтов, сообществ и граждан, распространяющих недостоверную информацию, информирует ТАСС, ссылаясь на выдержки из доклада главы ведомства Александра Жарова, подготовленного к форуме Союза журналистов "Вся Россия".

"Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении „фейков“", - отмечается в докладе Жарова.

Состоять реестр будет из ссылок на сайты, тиражирующие ложную информацию. Каким образом она будет определяться - в докладе не указано.