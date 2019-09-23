Лжеминеры открыли новый учебный год: в Петербурге эвакуировали несколько школ Электронное послание о заминировании вынудило учащихся нескольких петербургских школ временно отложить занятия, передает "Фонтанка". Электронные террористы парализовали учебный процесс преимущественно в Красносельском районе города. Так, утром 23 сентября на улицах оказались воспитанники школ №291 и №546. На электронную почту образовательного учреждения №470 также пришло письмо с информацией о якобы заложенной бомбе. Как сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге", на прогулку отправились также учащиеся школы №170 в Колпино. Напомним, лжеминеры активно "терроризировали" петербургских школьников в конце учебного процесса: весной во многих школах приходилось прерывать занятия практически ежедневно. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен