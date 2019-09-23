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13:50

Чебоксарским студентам запрещают ходить на митинги

фото ЗакС политика Чебоксарским студентам запрещают ходить на митинги

В Чебоксарах учащихся электромеханического колледжа (ЧЭМК) заставили подписать внутренний документ заведения, в котором студентам воспрещается посещать любые протестные мероприятия, уведомляет "Idel.Реалии".

В документе, скан которого приводит издание, имеется раздел, ссылающийся на положения ч. 5 ст. 20.2 КоАП, где говорится о "недопустимости нахождения несовершеннолетних в публичных мероприятиях (митинги, пикеты, шествия, демонстрации)".

Администрация колледжа предупредила, что после официальных жалоб, поступивших в учебное заведение из местных УВД и МВД, на студентов могут наложить административное наказание, вплоть до исключения. 

Комментировать достоверность документа руководство колледжа не стало.

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14:11    
Согласно статье 5 Федерального закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях": "Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и пикетирований - гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16 лет)...". Таким образом, если администрация колледжа запрещает таким несовершеннолетним участвовать в законных публичных мероприятиях, она впрямую воспрепятствует реализации гражданами конституционного права, предусмотренного статьей 31, должностные лица должны в конкретных случаях привлекаться к ответственности по статье 5.38 КоАП РФ "Статья 5.38. Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них"

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