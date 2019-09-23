Главный помощник вице-спикера ЗакСа возглавил МО «Семеновский»

В муниципальном образовании «Семеновский» выбрали главу, сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев.

Муниципалитет возглавил единоросс Ян Липинский, ранее работавший главным помощником Соловьева.

Совет обновился полностью: не один из депутатов прошлого созыва в Семеновском не переизбрался. Семь из десяти мандатов досталось кандидатам от «Единой России», в том числе Липинскому и ранее заседавшей в совете МО «Малая Охта» Тамаре Киселевой. Еще три места получили кандидаты от «Яблока».

Также Соловьев сообщил в Facebook, что главой МО «Сенной округ» переизбрали Наталию Астахову. Все 10 мест в нем достались кандидатам от «Единой России».

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