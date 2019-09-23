СМИ: Семья главы АП Антона Вайно владеет недвижимостью на 1,6 млрд рублей

Издание Republic выпустило расследование, в котором утверждается, что семье руководителя президентской администрации Антона Вайно принадлежит недвижимое имущество стоимостью 1,6 млрд рублей.

Эту сумму, в частности, составили такие объекты, как квартира, оцениваемая в 55 млн рублей и принадлежащая отцу и деду чиновника, квартира за 32 млн, которую он якобы подарил своей предполагаемой теще, а также записанная на жену и сына 115-миллионная квартира.

Говорится и о том, что семья располагает двумя домами и тремя участками на Клязьменском водохранилище (все это в общей сложности оценивается изданием в 800 млн рублей), причем один из домов за 214 млн в декларации о доходах не числится.

На своем нынешнем посту Антон Вайно, сменивший Сергея Иванова, работает с августа 2016 года.

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