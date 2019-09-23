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16:30

Под Красным Селом снесут дореволюционное здание

фото ЗакС политика Под Красным Селом снесут дореволюционное здание

Дудергоф, являющийся историческим районом Красного Села, лишится деревянной постройки, появившейся на проспекте 25 Октября еще до большевистской революции 1917 года, пишет портал "Канонер".

Объяснения КГИОПа таковы, что, поскольку дом "не формирует уличный фронт", то нет необходимости воссоздавать его облик в дальнейшем. Издание подчеркивает, что в данном конкретном случае это звучит как спорный довод, поскольку, согласно законодательству о зонах охраны, к уличному фронту относятся все видные с проезжей части  здания, и обреченный на снос старинный дом именно таков.

Выданное в сентябре разрешение профильного комитета гласит, что новое сооружение на месте исторического, в ходе эксплуатации лишившегося крыльца, не должно превысить 10 метров.

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17:29    
Снова вопрос о смене председателя КГИОП становится для Санкт-Петербурга вопросом выживания, сохранения культурно-исторического наследия.

17:27    
Уроды поставили уродов уничтожать недоступную уродам красоту. Нет сносу!

Страница 1-ая (всего: 1)
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