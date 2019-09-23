Забивший задержанного до смерти экс-полицеский отправился в колонию на пять лет

Бывший петербургский полицейский Иван Анфилатов, который нанес не совместимые с жизнью увечья задержанному в 2017 году, поплатился за это пятилетним лишением свободы, передает объединенная пресс-служба судов.

"Ему назначено наказание в виде пяти лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе в органах МВД, связанные с осуществлением функции представителя власти, на два года", - говорится в сообщении.

Суд обязал Анфилатова выплатить семье жертвы более 1 млн рублей.

Смерть наступила после того, как бывший силовик сильно ударил оппонента коленом в грудь, находясь в 34 отделе полиции.