Смольный готов потратить на "Доброфорум" 9,2 млн рублей

Комитет по молодежной политике Петербурга планирует организацию ежегодного съезда молодежных добровольческих объединений "Доброфорум". На этот раз на проведение мероприятия выделили 9,2 млн рублей.

Ожидается, что в "Доброфоруме" примут участие около 500 человек, в том числе и 50 гостей из других регионов и стран. Организаторы должны будут пригласить не менее 40 экспертов международного, федерального и регионального уровня в сфере развития добровольчества и благотворительности.

В 2018 году "Доброфорум" длился два дня и обошелся городскому бюджету в 7,2 млн рублей. На этот раз съезд волонтеров проведут за один день. В программе заявлена выставка добровольческих организаций и проектов. Гости смогут выбрать одну из четырех одновременно работающих образовательных секций, где обсудят перспективы и векторы развития добровольчества на федеральном и региональном уровне, эффективное взаимодействие социально-ответственного бизнеса и волонтерских организаций, креативную благотворительность и другое.

В перерывах участников угостят рыбой горячего копчения на хлебце с кунжутом, рулетиками из овощей с рыбой и творожным сыром, говядиной с томатами, мини-шашлычками и "классическим салатом "Оливье"".

На закрытии форума планируется часовой концерт некого исполнителя, группы или диджея. В техзадании на организацию форума указано, что артист должен иметь каналы в соцсетях, а его видео на YouTube должны иметь в среднем по миллиону просмотров. В смете "Доброфорума" на звезду выделено 1,2 млн рублей. На прощанье для гостей мероприятия организуют фуршет, где будут подавать мини-бургеры (в том числе и вегетарианские), мини-пиццы, десерты и фрукты. Также можно будет полакомиться сахарной ватой и карамельными яблоками.

Весной 2019 года комитет по молодежной политике уже объявлял конкурс на организацию "Доброфорума". Тогда сумма контракта составляла всего 7,6 млн рублей, а в программе не предполагалось концерта и фуршета. Но позже эта закупка была отменена.