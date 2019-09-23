Из стен СИЗО Шестун пожаловался в КС на свой недопуск до выборов

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в крупном мошенничестве, направил письменную жалобу в Конституционный суд. Суть ее в том, что в 2018 году ему создали непреодолимые препятствия и тем самым лишили законного права зарегистрироваться кандидатом на пост главы муниципалитета.

Между тем, закон позволяет участвовать в выборах людям, находящимся под стражей, до вынесения обвинительного приговора. Для этого желающему стать кандидатом требуется посредством нотариуса переписать необходимые документы, в том числе финансовые, на доверенное лицо. Однако, в изолятор к Шестуну нотариуса под разными предлогами не пускали. В результате избирательная комиссия, сославшись на то, что Шестун не создал свой избирательный фонд, 6 августа 2018 года отказала ему в регистрации.

Прошлым летом после начавшегося уголовного преследования Шестун потерял руководящую должность в совете депутатов Серпуховского района, в связи с чем были назначены внеплановые выборы главы.

Обвиняемый в махинациях с земельными участками, бывший чиновник своей вины не признает и считает свое преследование политической расправой за поддержку уличных "антимусорных" протестов. Время от времени голодающий, подследственный испытывает серьезные проблемы со здоровьем.