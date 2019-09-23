Милонов резко высказался о сексуальном воспитании в школах

Депутат Государственный думы Виталий Милонов, известный приверженец традиционных ценностей, недоволен тем, что с нового учебного года в некоторых школах в рамках предмета "психология" будут проходить аспекты сексуальной жизни. Тема эта, по его мнению, столь тонкая и личная, что доверить говорить на нее с ребенком можно только родителям и никому другому.

"Ошибочным путем является путь либералов, когда они пытаются бороться не с проблемой в лице ранней половой жизни, а с последствиями: учат детей пользоваться презервативами, и так далее. Пусть себя учат пользоваться презервативами, чтобы больше никогда не размножаться. Естественно, что детям нужно говорить о других вещах, пропагандировать другие ценности – ценности семьи", - приводит его категоричное суждение "Национальная служба новостей".

По его словам, о контрацепции рассказывать нетрудно, и, кроме того, это не накладывает никакой ответственности на рассказчиков. Поскольку школа все меньше занимается этическим воспитанием, рассудил Милонов, то и нечего удивляться, что образцами для подражания у детей все чаще становятся поп-звезды с сомнительной моральной репутацией.