В поддержку фигурантов дела об осквернении могил проходят пикеты

Второй день подряд в различных точках города активистов движения "Агит Россия", которых подозревают в осквернении могил на Смоленском лютеранском кладбище, поддерживают одиночными пикетами, сообщает паблик "Петербургский гражданин". 22 сентября для этого были избраны такие локации, как площадка перед станцией метро "Приморская" и Малая Садовая улица, 23 сентября поддержать фигурантов люди выходят к станции метро "Проспект Ветеранов" и на Невский проспект.

В настоящий момент в статусе задержанного по уголовному делу находится член движения "Агит Россия" Павел Иванкин. Он и его соратники настаивают на своей невиновности: фактически, их начали обыскивать и задерживать только за то, что в своем Telegram-канале они опубликовали фотографии, присланные им анонимно. На фотографиях к крестам и могилам кладбища прикреплены траурные портреты известных российских политиков и публичных фигур, поддерживающих действующую власть.

Фотография: сообщество "Петербургский гражданин"

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