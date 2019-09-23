Шлосберг: Павел Устинов в этой жизни не понял абсолютно ничего

Лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга расстроила публичная позиция отпущенного под подписку о невыезде актера Павла Устинова, которому до того дали 3,5 колонии за якобы нападение на представителя власти в ходе протестной акции. Устинов, заявивший, что не интересуется и не собирается заниматься политикой, по мнению Шлосберга, продемонстрировал не лучшие качества - ни моральные, ни интеллектуальные.

"Актер Павел Устинов не понял в этой жизни абсолютно ничего. Его спасли люди, которые понимают, что такое политика. Эта политика миллион раз занималась людьми тогда, когда люди не хотели заниматься ей. <...> Если бы не эти люди, сидел бы Павел Устинов сейчас там, куда он был посажен", - заметил "яблочник" в эфире своего YouTube-канала.

Шлосберг выразил надежду на то, что когда-нибудь герою его рассказа доходчиво объяснят ошибочность его позиции.

В защиту Устинова после оглашения приговора вступились актеры, священники, ведущие государственных телеканалов и даже единороссы.