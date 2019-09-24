В Смольном объявили о начале регулярного отопления

С 00:00 во вторник, 24 сентября, в Петербурге дали регулярное отопление, сообщил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук на заседании городского правительства.

Он отметил, что в 2019 году тепло дали на четыре дня раньше, чем год назад.

Периодическое протапливание в социальных учреждениях и в части жилых домов началось 16 сентября.

Бондарчук также заявил, что городские объекты теплоснабжения, а также системы водоснабжения и водоотведения готовы к сезону на 100%, электроснабжения - на 99%, газораспределительный комплекс - на 98%, снегоплавильные пункты - на 92%.

По словам чиновника, ближайшей зимой в городе откроется новый снегоплавильный пункт на проспекте Обуховской обороны. Губернатор Александр Беглов напомнил о своем запрете сбрасывать снег в реки.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.