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11:55

Прокуратура попросила суд отменить приговор одному из фигурантов дела "Нового величия"

фото ЗакС политика Прокуратура попросила суд отменить приговор одному из фигурантов дела "Нового величия"

Прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года по делу "Нового величия", поделился с ТАСС его адвокат Иван Сустин.

Суд на Ребровским проходил в особом режиме, так как он признал вину и заключил сделку со следствием. Однако после на основном процессе по делу "Нового величия" он отказался от своих слов, заявив, что они были даны под давлением.

Рассмотрение жалобы прокуратуры на приговор назначено на 8 октября.

Напомним, всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и несколько раз встречались офлайн. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

Человека, который организовал группу и координировал общение, - "Руслана Д." - фигуранты разбирательства опознали как Родиона Зелинского, который может являться агентом спецслужб.

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