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14:11

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в школе

фото ЗакС политика В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в школе

В Кирове сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить готовящееся массовое убийство школьников, поделился информацией начальник управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

По его словам, которыми делится РИА "Новости", на днях полицейские выяснили, что учащийся одной из местных школ, чрезмерно увлекшийся темой насилия, хотел устроить атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Других деталей разбирательства Макаров не сообщил.

В России за последний год участились случаи нападения школьников на своих сверстников. Например, в Казани вооруженный пневматическим пистолетом и ножом ученик некоторое время удерживал в заложниках свой класс. В Москве 16-летний школьник принес на занятия нож и угрожал покончить с собой.

Самой резонансной стала бойня в керченском политехническом колледже: 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков оставил бомбу в столовой, после ее взрыва открыл огонь по людям, после чего застрелился сам. В результате действий Рослякова погиб 21 человек, 73 - пострадали.

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