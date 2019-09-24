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15:17

Дмитрий Быков определил три основных страха российской власти

фото ЗакС политика Дмитрий Быков определил три основных страха российской власти

Писатель и публицист Дмитрий Быков, рассуждая о подлинных и глубинных фобиях нынешнего руководства, признался, что, если бы условный Александр Пушкин жил и писал в сегодняшней России, его не постеснялись бы посадить в тюрьму по разного рода статьям, прямо или косвенно связанным с цензурой. Однако это вряд ли бы было реализовано по одной простой причине - до культурной жизни, до текстов государству нет ни малейшего дела. Проще говоря, государство не боится культуры, в отличие от неведомых для него неконтролируемых сил вроде якутского шамана, шедшего изгонять президента и остановленного спецназом.

"Нынешним все равно, что о них подумают. Они уверены, что в истории остаются только территориальные завоевания. Шаманы, улица и цифры — вот чего они боятся. Это страхи детские, росгвардейские — сообразно интеллекту. Какой им Пушкин, когда им Маршак труден?" - написал он в новой колонке для издания "Собеседник".

В этом Быков находит безусловный плюс. Учитывая интерес советского руководителя Иосифа Сталина к литературе и заодно к репрессиям, публицист делает вывод, что, "если выбирать между безразличием власти или сталинизмом, безразличие лучше". На случай, если деятелям культуры вдруг захочется острых ощущений, Быков иронично советует им идти в шаманы.

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15:28   Игорь  
Было ж время – власть жила без страха.
Жила без страха вся почти страна!
Целители союзного размаха
Лечили всех какого-то рожна.
Никто не насаждал нам вертикали,
Давали установку на добро,
Все жидкости бесплатно заряжали,
Кто ставил банки, кто-то и ведро.
Астрологи, шаманы, экстрасенсы
Всем помогали перестроить всё
И достигать при этом благоденства, -
Берите все, кто сколько унесёт.
Кому-то становилось, точно, лучше…
Как будто с плеч свалился некий груз.
Потом волхвы собрались как-то в пуще
И рассосался сразу весь Союз.
Вот ждут опять сегодня россияне
Кто же придет опять, куда с добром?!..
Ждут те, кто сам совсем не хочет сани,
Возить на горку, но делить потом.

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