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17:18

Экоактивисты добились от городских чиновников устранения двух свалок

фото ЗакС политика Экоактивисты добились от городских чиновников устранения двух свалок

Чиновники из комитета по природопользованию в письменной форме отчитались перед членами общественной организации "Зеленый фронт" о достижении совместных целей: две больших несанкционированные свалки - в Шушарах и в Ручьях - удалось полностью ликвидировать.

В Шушарах складировались опасные отходы - автомобильные покрышки, лампы, содержащие ртуть, которые время от времени сжигались в печах. Кроме того, обнаруженные ранее на местности нефтепродукты попадали в водоотводную канаву, впадающую в реку Кузьминку.

В свою очередь, на Пискаревском проспекте, 148 в промышленных масштабах складировались куски асфальта и щебень.

Сообщается, что причастные к организации свалок юридические лица привлечены к административной ответственности.

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