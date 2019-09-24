Горизбирком подвел итоги муниципальных выборов

Городская избирательная комиссия 24 сентября подвела итоги муниципальнх выборов в Петербурге. По данным ГАС «Выборы», всего на 1560 депутатских мандатов в 110 муниципальных образованиях (выборы не проходили в МО «Автово») претендовало 7018 кандидатов. Регистрацию не прошли 1340 человек. Еще 300 человек выбыли после регистрации, а выдвижение 73 участков муниципальных выборов отменили. При этом стоит учесть, что не во всех муниципалитетах претендентам удавалось хотя бы подать документы на выдвижение.

По результатам голосования, больше половины депутатских мандатов (958 человек) получили представители «Единой России». По подсчетам ЗАКС.Ру, 558 единороссов, которые прошли в советы в 2019 году, были мундепами и в прошлом созыве.

Кроме представителей партии власти в муниципальные советы прошли 260 самовыдвиженцев. Среди попавших в муниципальные советы оказались беспартийные депутаты, которые являются сторонниками взглядов «Единой России». ЗАКС.Ру подробно рассказывал о кандидатах, не захотели вести кампанию под флагом с медведем.

Выборы также выиграли: 108 эссеров, 81 «яблочник», 72 коммуниста, 42 представителя «Партии Роста», 31 кандидат от ЛДПР, четверо «Коммунистов России», двое кандидатов от «Родины» и по одному участнику выборов от «Трудовой партии» и «Партии социальной защиты». В прошлом созыве у «Партии Роста» и «Яблока» не было своих муниципальных депутатов, а у КПРФ и «Справедливой России» было в три раза меньше представителей.

По подсчетам ЗАКС.Ру, по итогам выборов 2019 года в муниципальные советы прошли 648 депутатов, которые выиграли выборы в 2014 году. Например, глава муниципального совета МО «Гавань» и победившая на выборах в МО №7 Нэлли Вавилина пять лет назад выиграла голосование в тех же муниципалитетах. В совет МО «Екатерингофский», который за время предвыборной кампании получил звание самого скандального муниципалитета, попал единоросс Олег Смакотин, который руководил «Екатерингофским» последние пять лет. В МО «Коломна» также вновь избрался глава совета Олег Столяров. В муниципальный совет МО «Поселок Лисий Нос» прошел и Вадим Грудников, который с 2014 года был главой этого муниципалитета.

В новом созыве больше всего муниципальных депутатов, которым от 30 до 39 лет. Чуть меньше мундепов, которым от 50 до 59 (375 человек). Самый пожилой муниципальный депутат - Эдуард Гордин, который родился в 1935 году и в этом году выиграл выборы в МО «Правобережный» от «Единой России». Титул самого молодого муниципала в новом созыве получил 20-летний петербуржец, студент Арсен Абдулаев. Заседать юный муниципал будет в совете МО «Княжево».

Если взглянуть на результаты муниципальных выборов по районам Петербурга, то Центральный район - оказался единственным, где большинство мундепов это самовыдвиженцы, а не единороссы.

Абсолютный лидер по числу депутатов от партии власти – Петроградский район, который принято считать вотчиной спикера Законодательного собрания единоросса Вячеслава Макарова. По результатам выборов в муниципалитетах района 98,33% оказалось за представителями «Единой России». Бывший депутат Законодательного собрания от КПРФ Юрий Гатчин в МО «Петровский» оказался единственным, кто прошел в советы муниципалитетов Петроградского района не от «Единой России». Единороссы без оппонентов оказались в муниципальных советах МО «Озеро Долгое», «Черная Речка», «Екатерингофский», «Адмиралтейский» и «Сенной Округ», «Пискаревка», «Усть-Ижора», «Поселок Песочный», «Поселок Смолячково», «Тярлево».

Только в двух из 110 муниципалитетов не оказалось депутатов от «Единой России»: МО «Владимирский округ» и «МО Поселок Левашово». В МО «Владимирский округ» большинство оказалось у «яблочников», а в Левашово - у эссеров.

Елена Владыкина

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