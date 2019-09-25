"Не одумаемся - будем признаны террористами": Отряд якутского шамана заявил о самороспуске

Соратники якутского шамана Александра Габышева, которые вынуждены были продолжить поход на Кремль без своего лидера, заявили, что минувшим вечером, получив нетривиальное предупреждение, приняли решение самораспуститься, поделился в беседе с Znak.com участник группы Алексей ("Легион").

"Вечером к нам подъехали „вежливые люди“ и выдернули нескольких человек в Слюдянку, в участок [полиции]. Там доходчиво объяснили, что мы идем против системы. В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами. Соответственно, с нами поступят как с террористами, и это только усугубит положение шамана. Поставили перед нами ультиматум и дали время до утра, до 7:00. После этого обещали штурм лагеря. Обсудив все в отряде, было принято решение прекратить движение и разойтись", - пояснил ситуацию Алексей.

"Вежливые люди" не представились, отметил "путешественник", а судя по тому, как они себя вели, можно было сделать вывод, что они являются работниками спецслужб.

Накануне, 24 сентября, идущих вдоль федеральной трассы "Байкал" соратников шамана дважды доставляли в ОМВД райцентра Слюдянка. Связано это было с тем, что один из членов команды якобы выходил на проезжую часть. Штраф гражданину, впрочем, не выписали: правоохранители ограничились объяснительными.

На 50-летнего выпускника истфака Якутского госуниверситета Габышева, шедшего в Москву "изгонять Путина", завели уголовное дело об экстремизме из-за неких высказываний о главе государства. Он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. После этого шамана поместили в психдиспансер, однако после обследования его отпустили под подписку о невыезде.