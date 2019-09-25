ЗакС отказался рассматривать инициативу Вишневского о неуважении власти к гражданам

Депутаты Заксобрания Петербурга не стали включать в повестку заседания 25 сентября законопроект лидера фракции "Яблоко" о неуважении власти к гражданам.

- Я полагаю, что актуальность этой проблемы стала еще больше. Мы увидели, как на выборах губернатора Санкт-Петербурга, так и на выборах органов местного самоуправления, примеры самого вопиющего неуважения к гражданам, - заявил Вишневский с трибуны.

За включение вопроса высказались только 7 депутатов. Остальные парламентарии предпочли не голосовать.

Инициатива "яблочника" родилась весной в ответ на федеральный закон о неуважении граждан к представителям власти. Вишневский пытался внести его на рассмотрение регионального парламента и раньше, но против выступали единороссы.

Сергей Еремеев