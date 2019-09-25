Памфилова: ЦИК готов в судах представить свою позицию по муниципальным выборам

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания 25 сентября сообщила, что Центризбирком готов предоставить в суде свою позицию по проведению муниципальных выборов.

- Мы готовы представить позицию ЦИК при судебном рассмотрении, если суд привлечет ЦИК к рассмотрению дела, - заявила глава Центризбиркома.

По словам Памфиловой, на данный момент в суды Петербурга поступили иски об отмене результатов выборов в 15 муниципалитетах, в числе которых МО "Екатерингофский", МО "Озеро Долгое", МО "Остров Декабристов", МО "Коломяги" и другие.