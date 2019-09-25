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Муниципал

12:59

Глава ЦИК: избирательная система в Петербурге неэффективна

фото ЗакС политика Глава ЦИК: избирательная система в Петербурге неэффективна

Руководитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время заседания ЦИК 25 сентября сообщила, что избирательная система в Петербурге неэффективна.

- Существующая избирательная система в Петербурге неэффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля ЦИК, - заявила Элла Памфилова.

Во время заседания представители Центральной избирательной комиссии обсудили многочисленные нарушения, которые произошли во время муниципальных выборов в Петербурге. Ранее в ЦИК сообщили, что в Единый день голосования в ЦИК поступило 1177 жалоб.

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16:00    
15:56."Единая Россия" на 100% виновата в моральном разложении россиян, в том числе и за потворство гомосекам, и за свободное открытие клубов для секс-извращенцев! Никто это и не отрицает!

15:56    
15:18 Поподробнее, пожалуйста, какой региональный парламент проголосовал за строительство гей-клуба? Учитывая, что сейчас везде, кроме Хабаровска, в законодательной власти большинство у единой россии...

15:18    
14:58. Я понимаю, что вы махровый антисоветчик и повторяете как попка нафталиновые и замусоленные ярлыки...Но вы согласны, что в Советах было 50%(!!!!!!!!!!!!!) условно рабочих от станка и доярок из ферм, которые голосовали(!!!!!!!!!!!!!) за строительство АЭС, ГЭС, крупнейших заводов, разведку и разработку новых газо и нефтепромыслов и тд., которые и сейчас работают во благо россиян, а не за строительство гей-клубов и другого дерьма, как сейчас?

14:58    
14:45 Бред несёте. В догорбачёвском СССР советы всех уровней были ширмой для соответствующих партийных комитетов, а реальным управлением занимались партфункционеры от КПСС, работники министерств и исполкомов в областях. Вот это и есть "огромнейшие аппараты". А все эти "доярки" и "слесаря" только щёки надували или двигались по служебной лестнице, где депутатство было одной из ступенек в номенклатурной пирамиде.

14:45    
14:36. И СССР развивался стремительными темпами(до 50% роста ВВП ежегодно), одних АЭС, ГЭС и тд. десятками строили, и заводы с фермами все работали, и безработицы совершенно не было, и цены ЕЖЕГОДНО снижались и тд. итп. За этим и следили депутаты из рабочего класса и трудового крестьянства! И этом была во многом их заслуга!

14:36    
14:32 "зорко следили..."
Сразу понятно, что тебя там не было. Поэтому и не выдумывай чепуху.

14:32   Саша  
14:16. Как в Советских Верховных Советах и ниже, так и в сегодняшней Госдуме были и есть огромнейшие аппараты людей, занятых подготовкой законопроектов, правительства тогда и сейчас готовили и готовят на 90% все важнейшие законопроекты для депутатов, но и среди депутатов советского времени в советах, наряду с рабочими и колхозниками, была масса супер специалистов в своей законотворческой области...Но 50% депутатов от трудового народа среди депутатского корпуса зорко следили за сутью законопроектов, выносимых на голосование, да и участвовали в их проработке на заключительном этапе...Потому не надо дешёвых примеров из антисоветской пропаганды про адвокатов и риелторов!

14:16    
14:00 Если вы попали под суд, вы позовёте представлять свои интересы знакомого слесаря или всё-таки обратитесь к адвокату? А если решили купить квартиру, пойдёте к доярке или к риелтору? Почему же вы тогда считаете,  что представлять интересы рабочих в парламенте должен именно рабочий, а не тот, кто в этом деле разбирается? Проблема власти, в том числе и законодательной, в коррупции, в замещении общественных интересов частными или групповыми, а не в классовом представительстве. В Европе есть профсоюзы, которые влияют на выборы в парламенты своих стран через близкие партии. Демократия в США специфична, но и там иногда проходят в конгресс бывшие фермеры.

14:01    
13:41 Ностальгирование по "советской избирательной системе" сегодня (независимо от её реального значения в своё время), на практике - бессмысленное сотрясание воздуха,  как пропаганда - прикрытие, для борьбы против интересов народа, в пользу полуфеодального режима олигархов.

14:00    
ДЕМОКРАТИЯ с греческого - это ВЛАСТЬ народа(!!!!!!!!!), имеются ввиду ТРУДОВОГО(!!!!!!!!), как абсолютного большинства в государстве! Однако в оплотах мировой "демократии" - США(Конгрессе и Сенате), Европе НЕТ(!!!!!!!!!!!!!!!) среди депутатов рабочих и крестьян! Совершенно нет! Так о чём тогда базар??????????? Тогда какой такой демократией тычет Запад нам в лицо, если вся власть РЕАЛЬНО у них принадлежит крупному капиталу и чиновничеству, а не НАРОДУ?

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