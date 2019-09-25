Смольный и ЗакС подписали план совместной законопроектной работы

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров 25 сентября подписали в Мариинском дворце план совместной законотворческой деятельности.

После подписания Беглов пообещал новые законы в сфере развития промышленности, поправки в закон о зеленых насаждениях и новые полномочия для муниципалитетов.

Макаров отметил работу членов команды Беглова, выделив, в частности, "энергетического" вице-губернатора Максима Шаскольского.

План совместной законопроектной работы между органами законодательной и исполнительной власти подписывают каждый год. Александр Беглов участвовал в этой церемонии впервые.

Сергей Еремеев

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