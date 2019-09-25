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13:37

Лебедев переизбран председателем Верховного суда РФ

фото ЗакС политика Лебедев переизбран председателем Верховного суда РФ

Совет Федерации вновь избрал Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда РФ, информируют РИА "Новости".

Решение было принято на заседании палаты ВС. Кандидатуру Лебедева внес на рассмотрение президент Владимир Путин. Других альтернатив палате суда предложено не было.

На своем посту 76-летний Лебедев находится в 1989 года. Последний раз он переизбирался в 2014 году, а его шестилетний срок полномочий истекает в мае 2020 года. Обычно конкурс на должность председателя объявляется за полгода, однако в этом году назначение решили перенести на более ранний срок.

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13:50    
Верховному суду России надо жесточайшим образом пресекать все попытки внутренних и внешних врагов Отчизны, особенно прозападной колонны", развалить Россию, её вооружённые силы, уничтожить русскую самобытность, переформатировать нашу традиционную мораль и нравственность в угоду западным мерзостям! Карать русофобов надо безжалостно и беспощадно во благо будущего России и россиян!

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