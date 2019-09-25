Минюст разрешит судебным приставам выламывать двери в квартиры должников

Министерство юстиции подготовило поправки в закон "Об исполнительном производстве", согласно которым судебные приставы будут наделены правом выламывать двери в квартиры граждан, имеющие крупные финансовые долги перед государством, передают "Известия".

"При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр", - отмечается в документе.

Дверь может быть взломана после того, как владелец жилища пропустит два срока для добровольного исполнения требования - на это дается по 5 суток со дня получения должником соответствующего постановления.