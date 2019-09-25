Районные власти Петербурга смогут составлять протоколы за несанкционированные свалки

Представители районных администраций смогут составлять административные протоколы в отношении организаторов несанкционированных свалок отходов. Соответствующую поправку в закон “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” депутаты ЗакСа приняли в первом чтении 25 сентября.

Авторами инициативы выступили члены фракции “Единая Россия” Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Четырбок отметил, что в настоящее время протоколы могут составлять только комитет по природопользованию и комитет по вопросам законности. Однако районные администрации, по его словам, зачастую обладают более полной информацией о свалках на подведомственных им территориях.

В настоящее время за организацию несанкционированной свалки отходов предусмотрен штраф. Для граждан сумма взыскания составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сергей Еремеев

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